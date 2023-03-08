Сборная Казахстана назвала состав на матч отбора на ЧМ-2024 по футзалу

Новости спорта Футзал Сборная Казахстана
Сегодня 22:42
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Тренерский штаб сборной Казахстана по футзалу определился со стартовым составом на матч отборочного этапа чемпионата Мира-2024 против Словении, сообщает KazFootball.kz.

Встреча пройдет сегодня, 8 марта, в Мариборе (Словения). Начало - в 23:00 по времени Астаны.

Состав сборной Казахстана:

Байдулла (В), Дуглас, Эдсон, Турсагулов, Оразов - Сериков (В), Тайнан, Кнауб, Жума, Нургожин, Есенаманов (К), Акбаликов, Амандосов

Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

Для подопечных Кака это будет заключительный матч в отборочной группе. Казахстан занимает первое место в группе, набрав девять очков в трех играх. Далее идут Словения - 6 очков (3 матча) и Черногория - 0 очков (4 матча).

Ранее сборная Казахстана обыграла дома Словению (2:0), а затем дважды разгромила команду Черногории (5:1 - в гостях, 7:0 - дома).

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Метки:
Сборная РК по футзалу Казахстан Словения

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