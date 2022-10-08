Сборная Казахстана по футзалу объявила состав на матч отбора ЧМ-2024

Новости спорта Футзал Сборная Казахстана
Сегодня 17:13
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Стал известен состав сборной Казахстана на матч отборочного турнира ЧМ-2024 по футзалу против Словении, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет сегодня, 8 октября в Астане. Начало в 18:00.

Казахстан: Игита (В) (К), Дуглас, Есенаманов, Турсагулов, Тайнан – Байдулла, Нургожин, Лео, Валиуллин, Акбаликов, Кнауб, Жума, Кошкин, Дарибай.

Отметим, что в одной группе с Казахстаном также играет Черногория. Победитель группы напрямую выйдет в Элитный раунд. Остальные восемь обладателей вторых мест сыграют в стыковых матчах.

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Метки:
Сборная РК по футзалу Казахстан ЧМ по футзалу Футзал

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