Сборная Казахстана по футзалу объявила состав на матч отбора ЧМ-2024

Стал известен состав сборной Казахстана на матч отборочного турнира ЧМ-2024 по футзалу против Словении, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет сегодня, 8 октября в Астане. Начало в 18:00.

Казахстан: Игита (В) (К), Дуглас, Есенаманов, Турсагулов, Тайнан – Байдулла, Нургожин, Лео, Валиуллин, Акбаликов, Кнауб, Жума, Кошкин, Дарибай.

Отметим, что в одной группе с Казахстаном также играет Черногория. Победитель группы напрямую выйдет в Элитный раунд. Остальные восемь обладателей вторых мест сыграют в стыковых матчах.