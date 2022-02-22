Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборная Казахстана
Сегодня 12:12
 

Прямая трансляция матча сборной Казахстана в отборе на Евро по футзалу

  Комментарии (1)

Поделиться
Прямая трансляция матча сборной Казахстана в отборе на Евро по футзалу ©КФФ

Сегодня, 30 марта, сборная Казахстана по футзалу до 19 лет проведет заключительный матч в рамках основного раунда отбора на Евро-2025, передают Vesti.kz.

Поделиться
1

Сегодня, 30 марта, сборная Казахстана по футзалу до 19 лет проведет заключительный матч в рамках основного раунда отбора на Евро-2025, передают Vesti.kz.

Продолжение
Казахстанец раскрыл детали несостоявшегося трансфера в Европу
Сегодня 13:18  
Мбаппе сравнялся с Роналду и сделал признание
Сегодня 13:58  
Топ-клуб готов переманить звезду "Барселоны" и установить рекорд
Сегодня 14:21  
Тренерская отставка произошла в одной из топ-5 лиг Европы
Сегодня 15:25  

Соперником выступит Беларусь. Начало - в 16:00.

Стоит отметить, что сборные Казахстана и Беларуси потеряли шансы на выход в основную стадию турнира. Казахстанцы уступили Франции и Португалии с одинаковым счетом 1:3, а белорусы проиграли португальцам 2:9 и французам 1:2.

Игры группы 3 проходят в Португалии.

Турнирное положение команд после двух туров:

  • Португалия - 6;
  • Франция - 6;
  • Казахстан - 0;
  • Беларусь - 0.

    • По итогам основного раунда семь сборных (семь победителей групп) присоединятся к Молдове в финальной стадии, жеребьевка которой состоится 15 мая. Финальный турнир пройдет на "Кишинев Арене" с 28 сентября по 5 октября.

    Отборочный турнир юношеского (U-19) чемпионата Европы по футзалу 2025   •   Португалия, Гондомар   •   Основной раунд, Группа 3, мужчины
    Сегодня 16:00   •   закончен
    Казахстан (U-19)
    Казахстан (U-19)
    2:1
    Беларусь (U-19)
    Беларусь (U-19)
    Кто победит в основное время?
    Казахстан (U-19)

    71%

    Ничья

    7%

    Беларусь (U-19)

    22%

    Проголосовало 228 человек
    Сборная РК по футзалу Казахстан Беларусь Футзал Евро по футзалу

    Реклама

    Живи спортом!