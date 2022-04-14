Определились потенциальные соперники сборной Казахстана в отборе на ЧМ-2024 по футзалу

Стали известны все потенциальные соперники сборной Казахстана по футзалу в основном раунде отбора на чемпионат мира-2024, сообщает KazFootball.kz.

На этом этапе квалификации турнира примут участие 36 команд, которые будут разбиты на 12 групп по три участника. Жеребьевка состоится 6 июля, а отбор завершится 8 марта 2023 года.

Соперниками сборной Казахстана могут стать: Испания, Россия, Португалия, Хорватия, Сербия, Азербайджан, Италия, Чехия, Украина, Словения, Босния и Герцеговина, Польша, Финляндия, Румыния, Словакия, Грузия, Беларусь, Нидерланды, Венгрия, Франция, Бельгия, Латвия, Северная Македония, Германия, Черногория, Дания, Кипр, Армения, Косово, Литва, Израиль, Швеция, Австрия, Молдова, Греция.

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