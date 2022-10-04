Объявлен состав сборной Казахстана по футзалу на матч отбора ЧМ-2024

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака огласил список игроков, вызванных на отборочный матч чемпионата мира 2024 года против Словении, сообщает КФФ.

В список вошли 16 игроков. По причине полученных травм лидеры сборной Казахстана Биржан Оразов и Эдсон не были вызваны в национальную команду.

Состав сборной Казахстана по футзалу:

вратари: Игита ("Кайрат"), Нуралем Байдулла ("Рахмет"), Андрей Голубничий ("Актобе");

полевые игроки: Дуглас, Даурен Нургожин, Чингиз Есенаманов, Даурен Турсагулов, Альберт Акбаликов (все - "Кайрат"), Лео ("Жоинвиль", Бразилия) Тайнан ("Эль-Посо", Испания), Азат Валиуллин ("Аят"), Арнольд Кнауб, Райымбек Жума, (оба - "Каспий"), Евгений Кошкин, Акжол Дарибай (оба - "Астана"), Серик Мажитов ("Байтерек").

Напомним, 8 октября сборная Казахстана по футзалу в рамках отборочного цикла ЧМ-2024 примет команду Словении. Матч пройдет в Астане, во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.