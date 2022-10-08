Казахстан с победы начал отбор на ЧМ-2024 по футзалу

Новости спорта Футзал Сборная Казахстана
Сегодня 19:44
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Сборная Казахстана по футзалу стартовала с победы в отборочному турнире чемпионата мира 2024 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Пауло Рикардо Кака в первом матче группы 5 принимали в Астане сборную Словении. Встреча завершилась со счетом 2:0.

В первом тайме на седьмой минуте Альберт Акбаликов открыл счет, а под конец игры Дуглас Жуниор забил второй мяч.

В следующем матче Казахстан сыграет на выезде с Черногорией. Встреча пройдет 12 октября. В первом туре черногорцы уступили словенцам со счетом 3:1.

Победитель группы напрямую выйдет в Элитный раунд. Остальные восемь обладателей вторых мест сыграют в стыковых матчах.

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Метки:
Сборная РК по футзалу Казахстан

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