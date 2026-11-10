Казахстан назвал состав на второй матч отбора на ЧМ-2028 по футзалу

Сборная Казахстана огласила состав на матч отбора на ЧМ-2028 по футзалу против Беларуси, сообщают Vesti.kz.

Игра четвёртого тура группы 6 пройдет на паркете "Спортзала Гуменне" в словацком Гуменне, где белорусы принимают своих соперников.

Начало встречи в 00:00 по казахстанскому времени.

Состав сборной Казахстана:

Игита (к), Турсагулов, Оразов, Торегазин, Пиялы

Запасные:

Сериков, Кнауб, Валиуллин, Рашит, Акбаликов, Эдсон, Кайырбай, Дуглас, Дерябин

Напомним, в первом матче Казахстан в Астане со счётом 5:4 обыграл команду Беларуси.

Во втором матче белорусы одолели на условно-домашнем паркете сборную Албании - 8:2. После этого тура у команды Какау останется два матча в группе против Албании - 9 декабря в Алматы и 2 марта 2027 года на выезде.

Беларусь 26 февраля 2027 года сыграет с Албанией на выезде.

Турнирное положение в группе 6:Казахстан - 3 очка (1 матч);Беларусь - 3 очка (2 матча);Албания - 0 очков (1 матч).Порядок выхода в элитный раунд и распределение путёвок на ЧМ-2028

Победители 12 отборочных групп, а также четыре лучшие команды среди сборных, занявших вторые места, напрямую пробьются в элитный раунд квалификации. Остальным восьми командам, финишировавшим на второй строчке, предстоит побороться за выход в следующую стадию в стыковых матчах.

Отборочный турнир чемпионата мира-2028 завершится в апреле 2028 года. В финальной части мундиаля выступят семь европейских сборных. Если право принять турнир получит одна из национальных ассоциаций УЕФА, ее команда автоматически попадет в финальную стадию, а через квалификацию путевки на чемпионат мира завоюют шесть сборных из Европы.