Кака прокомментировал успех сборной Казахстана в стартовом матче отбора ЧМ по футзалу

Автор:
Новости спорта Футзал Сборная Казахстана
Сегодня 20:05
©КФФ

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака прокомментировал корреспонденту Vesti.kz старт команды в отборе на чемпионат мира.

Сегодня, 8 октября, в Астане его команда встречалась со Словенией и победила со счетом 2:0.

"В первую очередь я доволен, что мы играли дома на прекрасной арене, болельщики устроили очень красивый праздник. Но, конечно, самое главное - это три очка. Начали с победы над сильным соперником. Я думаю, что мы большинство игры доминировали. В каких-то моментах отдали им инициативу, это нормально, это тоже высококвалифицированная команда. Но в итоге думаю, что счет закономерный", - сказал Кака.

Также в одной группе с Казахстаном играет Черногория. С ней подопечные Кака сыграют на выезде в следующем матче, он состоится 12 октября.

Видеоинтервью с Кака можно посмотреть ниже. 

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Метки:
Сборная РК по футзалу Казахстан Кака ЧМ по футзалу Футзал

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