Кака озвучил задачи сборной Казахстана по футзалу после выхода в элитный раунд отбора на чемпионат мира

Новости спорта Футзал Сборная Казахстана
Вчера 23:42
©КФФ

Главный тренер сборной Казахстана футзалу Пауло Рикардо Кака подвел итоги основного раунда квалификации ЧМ-2024, сообщается на сайте КФФ. Бразильский специалист также поделился мнением об элитном раунде, матчи которого пройдут осенью текущего года.

"Наша группа - одна из немногих, в которых были два сильных соперника. В обоих матчах со Словенией было нелегко, однако нам удалось победить их дома и сыграть вничью на выезде. Конечно, мы хотели одержать победу во всех матчах и закончить раунд с максимальным количеством очков. Но главная наша задача выполнена - мы вышли с первого места без поражений. В основном раунде мы пробовали разные эксперименты, которые моментами получались отлично, а где-то нет.

Что касается элитного раунда, сперва нужно посмотреть, какая будет корзина и как они будут распределены перед жеребьевкой. Одно я знаю точно - мы будем продолжать работать. До матчей элитного раунда есть несколько месяцев, и за этот срок команда должна набрать форму, чтобы решить все вопросы. Наша задача - занять первое место в группе", - сказал Кака.

Напомним, жеребьевка элитного раунда пройдет 5 июля. Победитель группы получит путевку на чемпионат мира-2024. Команды, занявшие вторые места, проведут стыковые матчи.

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Метки:
Сборная РК по футзалу Казахстан

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