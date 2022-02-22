ИИ назвал точный счёт и победителя стыка Казахстан - Италия за Евро-2026

23 сентября в Астане состоится ответный стыковой матч за выход на Евро-2026 по футзалу между сборными Казахстана и Италии, передают Vesti.kz.

Первая встреча прошла в итальянском городе Фазано и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Искусственный интеллект дал свой прогноз на предстоящий матч. Начало - в 19:30.

Форма команд

Казахстан в гостях действовал осторожно, но сумел забить важный мяч, который может сыграть ключевую роль в ответной встрече. Италия показала активную игру впереди, однако допустила ошибки в обороне - проблема, которая преследует её в последние годы.

Фактор домашней площадки

Астана традиционно считается крепостью для сборной Казахстана. Поддержка трибун и привычный паркет могут добавить хозяевам уверенности и скорости.

Ключевые игроки

Во втором матче казахстанцам должны помочь Лео, Дуглас и Биржан Оразов, пропускавшие игру в Италии. У сборной Италии главная надежда связана со стабильностью вратаря и реализацией стандартных положений.

Прогноз от ИИ

Казахстан начнёт агрессивно, стараясь быстро сравнять счёт по сумме двух игр.



Италия сделает ставку на осторожную игру и контратаки.



Во втором тайме казахстанцы смогут переломить ход встречи.

Точный исход

Счёт второго матча: Казахстан – Италия 3:1



Итог по сумме двух игр: 4:3 в пользу Казахстана



В финальную часть Евро-2026 выходит сборная Казахстана.

Напомним, в стыках участвуют восемь команд, занявших вторые места в группах квалификации. По итогам двухматчевых дуэлей будут определены четыре обладателя оставшихся путёвок.

Финальная часть Евро-2026 по футзалу пройдёт с 20 января по 7 февраля сразу в трёх странах - Словении, Латвии и Литве.

Казахстан вышел в стыки со второго места группы 6, набрав 10 очков и уступив прямую путёвку Армении. Италия заняла второе место в группе 2, где первой финишировала Беларусь.