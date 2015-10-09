В сеть слили итоги голосования "Золотого мяча" - 2025: победитель известен

Аргентинский журналист Пабло Жиральт опубликовал в соцсетях итоги голосования среди номинантов на приз "Золотой мяч" - 2025, вручаемый лучшему футболисту мира, передают Vesti.kz.

Согласно его данным, награду получит вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль, набравший 805 очков.

Второе место занял французский нападающий "Пари Сен-Жермена" Усман Дембеле (800), третье - его одноклубник Витинья (643).

Se filtró la presunta lista del Balón de Oro 2025. Lamine Yamal sería el ganador, Dembelé segundo y Vitinha tercero.



¿Opiniones? pic.twitter.com/CJkXSq4MFc — Pablo Giralt (@giraltpablo) September 21, 2025

Ранее его французский коллега Ромен Колле-Годен сообщил, что "Золотой мяч" достанется Дембеле.

В свою очередь, журналистка издания COPE Хелена Кондис Эдо отметила, что ни Ямаль, ни Дембеле пока что не знают, кто выиграет "Золотой мяч" - 2025.

Напомним, 69-я ежегодная церемония вручения "Золотого мяча" состоится сегодня, 22 сентября. Мероприятие пройдёт в парижском театре Шатле. Подробности - тут.

Четвёртый раз в истории награда будет вручаться по итогам сезона (с 1 августа 2024 по 13 июля 2025 года), а не календарного года. В самом голосовании приняли участие спортивные журналисты из стран актуального топ-100 рейтинга ФИФА.