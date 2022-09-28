Звездная Англия и Холанд? С кем сыграет сборная Казахстана в дивизионе B Лиги наций

Автор:
Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 10:34
©Vesti.kz, Мейірбек Тажкуранов

Стали известны все сборные, которые примут участие в дивизионе B Лиги наций-2024/25. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о потенциальных соперниках национальной команды Казахстана.

Казахстанская дружина оказалась в лиге B, став лучшей в третьей группе дивизиона С. Таким же образом из третьего по значимости дивизиона во второй поднялись команды Турции, Греции и Грузии. В следующей Лиге наций эти команды будут находиться в одной корзине при жеребьевке, поэтому в группе пересечься у них возможности нет.

В дивизионе B сохранили прописку восемь команд, занявших 2-3 места в группах: Украина, Исландия, Финляндия, Норвегия (вторые), Ирландия, Албания, Черногория, Словения (третьи). По одной из команд, занявших второе и третье места, попадут в группу сборной Казахстана.

Из дивизиона А во второй по значимости вылетели Австрия, Чехия, Англия и Уэльс, заняв последние места в своих группах. Одна из этих четырех сборных точно сыграет с командой Казахстана осенью 2024-го.

Таким образом, уже через два года сборная Казахстана может встретиться со звездной командой Англии, крепкими австрийцами, чехами или валлийцами. Кроме того, возможно очередное противостояние с командой Украины и приезд в Казахстан одного из лучших форвардов мира Эрлинга Холанда в составе сборной Норвегии.

Напомним, что сборная Казахстана впервые в своей истории сыграет в дивизионе B Лиги наций.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Лига наций Адиев Магомед Холанд Эрлинг

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:59
Сборные
Голы и ассисты за сборную. Как Михаил Габышев раскрылся в 32 года
Сегодня , 11:40
Сборные
Фанат выбежал на поле во время матча и получил от Месси автограф на спине
Сегодня , 10:34
Сборные
Звездная Англия и Холанд? С кем сыграет сборная Казахстана в дивизионе B Лиги наций
Сегодня , 10:14
Сборные
Где Казахстан? Определился состав корзин для жеребьевки отборочного турнира Евро-2024
Сегодня , 09:52
Сборные
Вратарь сборной Казахстана "выстрелил" в Лиге наций
Сегодня , 09:27
Сборные
Дубль Месси помог Аргентине разгромить Ямайку
Сегодня , 08:37
Сборные
Определились все участники плей-офф Лиги наций
Сегодня , 08:10
Сборные
Португалия и Испания на последних минутах выявили победителя группы Лиги наций
Вчера , 23:17
Сборные
Англия уволит тренера до игр с Казахстаном? Известны подробности
Вчера , 22:49
Сборные
Молодежная сборная Казахстана сыграла с Беларусью после матча с Россией
© 2008 - 2022 ТОО «EML»