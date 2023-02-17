Хавбек мадридского "Реала" Тони Кроос раскритиковал УЕФА за создание Лиги наций, сообщает "Чемпионат". Немецкий футболист поддерживает создание Суперлиги.

Ранее появилась информация, что "Реал", "Барселона" и "Ювентус" готовят запуск Суперлиги с участием 60–80 клубов без постоянных членов, разделенной на несколько дивизионов.

"Думаю, мы слышим только точку зрения УЕФА, причем слишком часто, как мне кажется. Но почему для УЕФА нормальное явление - вводить Лигу наций, которая никому не нужна? И никто этой организации не задает вопросов. Вот почему я считаю важным выслушать другие предложения, например, создание Европейской Суперлиги. Но есть ощущение, что к нам больше не прислушиваются", - приводит слова Тони Крооса AS.

Добавим, что сборная Казахстана сумела выиграть свою группу в Лиге наций, пойдя на повышение из дивизиона C в дивизион B.