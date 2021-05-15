Златан Ибрагимович пропустит Евро-2020

Главный тренер сборной Швеции назвал причину.

Златан Ибрагимович. Фото: Reuters©
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Вчера 21:26

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон сообщил, что нападающий "Милана" Златан Ибрагимович не сыграет на предстоящем чемпионате Европы-2020.

"Я разговаривал со Златаном, который, к сожалению, сказал мне, что травма не позволит ему участвовать в Евро-2020 этим летом. Конечно, это печальная новость как для Златана, так и для нас. Надеюсь, что он вернется на поле как можно скорее", — приводит слова Андерссона Football Italia.

Напомним, Ибрагимович получил повреждение и был заменен в матче 35-го тура итальянской Серии А с "Ювентусом" (3:0). Позже стало известно, что форвард больше не выйдет на поле в текущем сезоне.

В нынешнем сезоне 39-летний форвард принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, забил 15 голов и отдал две результативные передачи.

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Метки:
Ибрагимович Златан Милан ФК Евро-2020 Травма Швеция


Футбол Сборные
0
Вчера 21:26
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