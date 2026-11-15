Зидан высказался о конфликте с Мбаппе перед матчем с Турцией

Главный тренер сборной Франции по футболу Зинедин Зидан высказался о своих отношений с нападающим "Реала" Килианом Мбаппе и опроверг наличие каких-либо проблем со своим капитаном, передают Vesti.kz.

"Я не совсем понимаю то, что пишут. Я не буду вступать в дискуссию, наши отношения складываются отлично. И для игрока (он не называет его имени), и для меня. Я не могу помешать тому, что говорят", - приводит его слова L’Équipe.

Что сказал Зидан

Когда Зидана снова спросили, раздражают ли его слухи о его неидеальных отношениях с Мбаппе, тренер ответил: "Да, то, что до меня доходит, конечно, довольно раздражает".

Ранее сообщалось, что разногласия между ними возникли из-за желания Мбаппе самостоятельно дозировать нагрузки в сборной ради "Реала". Зидан ответил отказом и заявил, что здоровый капитан обязан играть, что болезненно задело форварда, лишившегося прежних привилегий.

В ночь с 15 на 16 Франция примет на своём поле Турцию в рамках 6-го тура Лиги наций. Матч начнётся в 00:45 по времени Астаны.