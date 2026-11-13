Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан не разрешил нападающему Килиану Мбаппе досрочно покинуть расположение национальной команды и вернуться в мадридский "Реал", несмотря на проблемы футболиста со здоровьем, передают Vesti.kz.

По информации El Chiringuito, в Париже для 27-летнего форварда уже подготовили частный самолёт, который должен был доставить его в Испанию. Сам Мбаппе договорился с медицинским штабом "Реала": при появлении даже незначительного физического дискомфорта он мог сразу отправиться на клубную базу в Вальдебебас для обследования и восстановления.

Однако Зидан принял принципиальное решение оставить Мбаппе в расположении "трёхцветных". Тренерский штаб сборной рассчитывает на полноценное участие нападающего в предстоящем матче с командой Турции.

Отмечается, что запрет на возвращение в клуб породил первое ощутимое напряжение во взаимоотношениях между Мбаппе и тренерским штабом национальной команды.

Напомним, Мбаппе пропустил матч 5-го тура группового этапа Лиги наций против Италии, который завершился поражением французов со счётом 1:3.

Матч Франция - Турция состоится в ночь с 15 на 16 ноября.