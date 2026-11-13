Зидан отреагировал на первое поражение во главе сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан прокомментировал поражение своей команды от Италии (1:3) в выездном матче Лиги наций, сообщают Vesti.kz.

Французы начали встречу успешно: уже на десятой минуте Майкл Олисе вывел гостей вперёд. Однако после перерыва итальянцы перехватили инициативу и забили два мяча, оформив волевую победу.

Зидан признал, что его подопечные уступили сопернику в борьбе за мяч и допустили серьёзные ошибки в обороне. При этом наставник призвал команду не паниковать и воспринимать поражение как часть процесса развития. Для трёхцветных это поражение стало первым под руководством Зизу.

"У нас были хорошие отрезки, особенно в первом тайме. Но матч также выявил немало проблем. Мы проигрывали сопернику единоборства и индивидуальные дуэли. Впрочем, это тоже часть нашего роста. После пропущенного мяча мы сразу потеряли компактность в обороне. Важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Лучше извлечь такие уроки сейчас. Теперь посмотрим, как команда на них отреагирует", - приводит слова Зидана TF1.

Следующий матч сборная Франции проведёт 15 ноября. В заключительном туре группового этапа Лиги наций французы на своём поле встретятся с Турцией.