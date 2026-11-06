Зидан объявил решение по сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан объявил список из 23 игроков, вызванных на два заключительных матча Лиги наций, передают Vesti.kz.

Сначала трёхцветные встретятся с Италией на стадионе "Джузеппе Меацца" 12 ноября, а затем завершат групповой этап домашним матчем в Бордо против Турции 15 ноября.

Состав сборной Франции:

Майк Меньян ("Милан")

Робен Риссер ("Ланс")

Гийом Рест ("Тулуза")

Анди Диуф ("Интер")

Жереми Жаке ("Ливерпуль")

Ибраима Конате ("Реал" Мадрид)

Мало Гюсто ("Челси")

Пьер Калулу ("Ювентус")

Адриен Трюффер ("Борнмут")

Дайо Упамекано ("Бавария")

Лени Йоро ("Манчестер Юнайтед")

Эдуарду Камавинга ("Реал" Мадрид)

Райан Шерки ("Манчестер Сити")

Люка Да Кунья ("Комо")

Адриен Рабьо ("Милан")

Орельен Тчуамени ("Реал" Мадрид)

Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ)

Брэдли Барколя ("Ливерпуль")

Дезире Дуэ (ПСЖ)

Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид)

Майкл Олисе ("Бавария")

Маркус Тюрам ("Интер")

Пабло Пажис ("Париж")

1. Франция - 10 очков;

2. Италия - 7;

3. Бельгия - 6;

4. Турция - 0.