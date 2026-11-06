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Вчера 23:20

Зидан объявил решение по сборной Франции

Зинедин Зидан. Фото: instagram.com/equipedefrance©

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан объявил список из 23 игроков, вызванных на два заключительных матча Лиги наций, передают Vesti.kz.

Сначала трёхцветные встретятся с Италией на стадионе "Джузеппе Меацца" 12 ноября, а затем завершат групповой этап домашним матчем в Бордо против Турции 15 ноября.

Состав сборной Франции:
Вратари:

Майк Меньян ("Милан")
Робен Риссер ("Ланс")
Гийом Рест ("Тулуза")

Защитники:

Анди Диуф ("Интер")
Жереми Жаке ("Ливерпуль")
Ибраима Конате ("Реал" Мадрид)
Мало Гюсто ("Челси")
Пьер Калулу ("Ювентус")
Адриен Трюффер ("Борнмут")
Дайо Упамекано ("Бавария")
Лени Йоро ("Манчестер Юнайтед")

Полузащитники:

Эдуарду Камавинга ("Реал" Мадрид)
Райан Шерки ("Манчестер Сити")
Люка Да Кунья ("Комо")
Адриен Рабьо ("Милан")
Орельен Тчуамени ("Реал" Мадрид)
Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ)

Нападающие:

Брэдли Барколя ("Ливерпуль")
Дезире Дуэ (ПСЖ)
Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид)
Майкл Олисе ("Бавария")
Маркус Тюрам ("Интер")
Пабло Пажис ("Париж")

Группа A1 после четырёх туров:

1. Франция - 10 очков;
2. Италия - 7;
3. Бельгия - 6;
4. Турция - 0.