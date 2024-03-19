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Зайнутдинов заменит Алипа в защите? Плюсы и минусы ротации перед матчем с Грецией

Зайнутдинов заменит Алипа в защите? Плюсы и минусы ротации перед матчем с Грецией
©КФФ

Одной из главных загадок в преддверии матча между сборными Греции и Казахстана является вопрос замены дисквалифицированного Нуралы Алипа. Ключевой защитник национальной команды Казахстана не поможет команде в Афинах, поэтому Магомеду Адиеву нужно будет использовать альтернативные варианты. Корреспондент Vesti.kz поразмышлял о вероятности того, что Бахтиер Зайнутдинов сыграет на позиции левого центрального защитника в столь ответственном матче.

Битва за путевку на Евро-2024 в самом разгаре. Для исполнения мечты всех казахстанских болельщиков команде необходимо выиграть две выездные игры кряду. Сначала против Греции, а затем против сильнейшей из пары Грузия - Люксембург.

Но против Греции точно не сыграет один из важнейших игроков основы - Алип. Из-за дисквалификации тренерскому штабу придется рассчитывать на кого-то другого. И в последнее время многие предполагают, что на эту позицию может быть рассмотрен номинальный полузащитник Зайнутдинов.

Почему Зайнутдинов вместо Алипа - это хорошо?

Во-первых, потому что с этого сезона Бахтиер стал как никогда часто играть в центре обороны. И если раньше, в России, у него был опыт игры в тройке центральных оборонцев, то теперь, в стане "Бешикташа", он провел десять игр в паре центрдефов.

С учетом того, что Суперлига Турции - сильнейший чемпионат, в котором выступают казахстанские сборники, это должно давать Бахтиеру определенные преимущества в конкуренции за позицию левого центрального защитника. Не факт, что сам футболист хочет сыграть там, ведь он неоднократно отмечал, что ему больше нравится действовать выше. Но если тренерский штаб посчитает, что это наилучший вариант, то так оно и будет.

Десять матчей за "Бешикташ" на позиции центрального защитника - звучит похвально. Да, где-то это была вынужденная мера, особенно когда Омар Колли находился в расположении своей сборной на Кубке африканских наций, и в Стамбуле резко решили доверить позицию Бахтиеру. Но в целом уроженец Тараза зарекомендовал себя неплохо, в очередной раз подтвердив статус надежного универсала.

Кроме того, конкуренция за эту позицию не такая уж большая. Выделяются Темирлан Ерланов и Роман Асранкулов. У первого есть немалый опыт в составе национальной сборной, и он всегда готов помочь команде. Однако во многих аспектах игры он не сможет выдать тот же объем, который требуется от Алипа. Поэтому не исключено, что Адиеву нужен будет более мобильный и разносторонний игрок в этой зоне.

Что касается Асранкулова, то он может действовать полезно как на левом фланге, так и на позиции левого центрального защитника. Однако он пока не дебютировал за сборную, и вряд ли такой шанс будет предоставлен в столь важном противостоянии.

Поэтому у Зайнутдинова есть все шансы сыграть на позиции левого центрального защитника уже послезавтра, в ночь с 21 на 22 марта.

Почему Зайнутдинов вместо Алипа - это плохо?

Теперь давайте поговорим и об обратной стороне медали. Во-первых, Бахтиер ни разу в карьере не играл на позиции центрального защитника в составе сборной Казахстана. Более того, в национальной дружине его не задействовали даже на фланге обороны. Там он всегда исполнял роль дирижера или важной опции в атаке.

Если Зайнутдинову доверить позицию левого центрального защитника, то он, как обычно, примет задачу и будет выполнять ее дисциплинированно. Вокруг этого никаких сомнений нет. Но в таком случае сборная точно лишится креатива в центральной оси и в финальной трети поля, потому что в таких матчах, играя в центре обороны, оголять зону и постоянно убегать вперед не получится. А Зайнутдинов, являющийся лучшим бомбардиром в истории сборной, важен для созидания и завершения.

Да и вообще, если даже Зайнутдинов провел несколько добротных матчей в центре обороны за "Бешикташ", то не факт, что это обязательно повторится в стане национальной команды. Ему нужно будет привыкать к взаимодействию с другими центральными защитниками, при этом практически не имея запаса времени. Экспериментировать в матче, в котором решается судьба попадания на Евро-2024 - очень опасно.

Таким образом, отчасти согласиться можно и с теми, кто за кандидатуру Зайнутдинова на позиции левого центрального защитника, и с теми, кто видит в этом риск и наличие неопровержимых минусов. В любом случае, решать тренерскому штабу во главе с Адиевым. А болельщики будут поддерживать команду вне зависимости от выбора наставника.

Отметим, что матч между командами Греции и Казахстана пройдет в ночь с четверга на пятницу. Стартовый свисток прозвучит в 00:45 по казахстанскому времени.

Фото: КФФ (1,3,4), ФК "Бешикташ" (2)©️

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Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу Казахстан Греция Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Адиев Магомед Алип Нуралы Кубок африканских наций

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