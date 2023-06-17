Зайнутдинов оказался в шаге от исторического достижения после разгрома в отборе на Евро

Лидер сборной Казахстана по футболу Бактиер Зайнутдинов оказался в шаге от звания лучшего бомбардира команды, передает корреспондент Vest.kz.

Гол, забитый в ворота Сан-Марино, стал 12-ым в карьере футболиста. По этому показателю он сравнялся с легендарным Виктором Зубаревым, лишь на гол его опережает ветеран казахстанского футбола - Руслан Балтиев.

На данный момент, Зайнутдинову 25 лет. Вполне вероятно, что уже в этом отборочном цикле он сможет стать лучшим бомбардиром сборной Казахстана в истории.

Напомним, что казахстанцы со счетом 3:0 обыграли на выезде Сан-Марино. Следующую игру 19 июня наша команда проведет против Северной Ирландии в Белфасте.