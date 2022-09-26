Защитник сборной Азербайджана отреагировал на победу над Казахстаном в матче Лиги наций

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Сегодня 08:31
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Защитник сборной Азербайджана по футболу Бахлул Мустафазаде прокомментировал победу в матче шестого тура над Казахстаном, сообщает Azerisport.com. Встреча заключительного тура группы 3 дивизиона C Лиги наций прошла в Баку и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

"Счастливы, что у сборной такая победная серия. Хотелось бы продолжить ее. Расстроены, что не выиграли группу. Нам это было по силам. Есть небольшие шансы пробиться в плей-офф Лиги наций, как лучшая команда, занявшая второе место. Посмотрим, как получится. В целом надо продолжить эту серию с этой мотивацией", - заявил Мустафазаде.

Напомним, сборная Казахстана стала победителем квартета и вышла в дивизион B. Кроме того, национальная команда получит возможность побороться в плей-офф Лиги наций за путевку на Евро-2024.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3

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Метки:
Лига наций Сборная РК по футболу Азербайджан

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