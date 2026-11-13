Защитник покинул сборную Франции после поражения от Италии

Защитник "Баварии" Дайо Упамекано покинул расположение сборной Франции, передают Vesti.kz.

Как сообщает L'Équipe, 28-летний футболист вернулся в Мюнхен по личным причинам с согласия главного тренера национальной команды Зинедина Зидана.

Из-за отъезда Упамекано пропустит заключительный матч группового этапа Лиги наций против сборной Турции, который состоится в воскресенье, 15 ноября, в Бордо. В четверг защитник отыграл все 90 минут в гостевой встрече с Италией, завершившейся поражением французов со счётом 1:3.

Ожидается, что место в центре обороны в предстоящей игре займёт защитник мадридского "Реала" Ибраима Конате.