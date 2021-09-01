Заполненные трибуны и голы в концовках, или как ранее сборная Казахстана играла дома против Украины

Сегодня, 1 сентября, состоится матч отборочного цикла чемпионата мира-2022 между сборной Казахстана и Украиной. Корреспондент Vesti.kz вспомнил, как до этого главная команда страны принимала дома гостей из Украины.

Это будет шестая встреча между сборными этих двух стран, и в третий раз матч пройдет на казахстанской территории. Впервые команды встретились в Алматы, а случилось это 17 лет назад - 8 сентября 2004 года. Это был матч отборочного цикла чемпионата мира-2006.

Та встреча завершилась обидным поражением сборной Казахстана, которая пропустила решающий гол уже в добавленное время. Началось все с гола на 14-й минуте в исполнении нападающего украинцев Алексея Белика. Но на 34-й минуте забитый мяч Андрея Карповича зажег на табло вторую единичку - 1:1.

В самой концовке матча победный мяч у гостей забил полузащитник Руслан Ротань.

В июне следующего года, когда матч проходил уже в Украине, хозяевам удалось одержать уверенную победу - 2:0. Забили Андрей Шевченко и Игорь Авдеев в свои ворота.

Вновь сентябрь и вновь отбор на чемпионат мира, только это уже не 2004 год, а 2008. В Алматы сборной Казахстана не удалось навязать борьбу гостям из Украины. По итогам 90 минут игры счет на табло демонстрировал преимущество украинцев - 3:1.

Счет открыл Сергей Назаренко, выведший украинцев вперед. На 54-й минуте Шевченко преимущество удвоил. На 68-й минуте один гол у хозяев отквитал тогда еще 22-летний Сергей Остапенко, но на большее сборную Казахстана не хватило. Точку в матче на 80-й минуте поставил удар Назаренко, который оформил дубль.

В том матче ворота украинцев защищал Андрей Пятов, тот самый, который будет капитаном в предстоящей встрече со сборной Казахстана. Ранее 37-летний страж ворот завершил международную карьеру, но из-за существенных проблем во вратарской линии сборной, связанных с травмами, вернулся в команду.

Интересно, что через девять месяцев украинцы вновь обыграли казахстанцев благодаря дублю Назаренко - 2:1. Этот матч прошел уже в Киеве.

Вот и теперь сборные сыграют на территории Казахстана в третий раз, и впервые это случится не в Алматы на "Центральном", а в Нур-Султане на "Астана Арене". Кстати говоря, на оба матча, прошедших в Алматы, собиралось большое количество болельщиков - 23 и 19 тысяч человек соответственно. Предстоящий же матч сможет заполнить трибуны лишь на треть, зато болельщики будут на стадионе, а от этого местная публика уже давно отвыкла.

Кроме того, один раз в Алматы прошла встреча между молодежными командами этих сборных. Это было также в сентябре 2007 года. Тогда украинцы победили с минимальным счетом 1:0 благодаря точному удару полузащитника Александра Алиева, который в 2016 году еще поиграет за "Тараз".

Будем надеяться, что полоса неудач в домашних матчах против украинцев подойдет к концу уже сегодня. Тем более что сборной Казахстана удалось удивить соперника полгода назад, когда в Киеве команды разошлись миром - 1:1.

Напомним, что матч начнется в 20:00 по местному времени. Его в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.

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