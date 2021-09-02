"Зажравшиеся пижоны". Эксперт раскритиковал футболистов сборной Украины после матча с Казахстаном

Известный футбольный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло прокомментировал игру сборной Украины против Казахстана в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча четвертого тура прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 2:2.

"Я знал, что наши игроки зажравшиеся пижоны, но не знал, что на столько. Опозорили страну и подвели главного тренера. Еще раз убеждаюсь, сытые коты не могут быть профессионалами. У них все -хи-хи-ха-ха, а потом извините. Ваши извинения никому не нужны... Вы одеваете футболку национальной сборной. В вашу честь исполняют национальный гимн... Буратины неотесанные...", - написал он в Facebook.

Напомним, что следующие две игры подопечные Талгата Байсуфинова проведут на выезде - 4 сентября с Финляндией, а 7-го числа - с Боснией и Герцеговиной.

В группе D только Франция имеет в своем активе победы. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

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