Нападающий "Каспия" Рамазан Каримов получил вызов в сборную Казахстана по футболу, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу актауского клуба.

21-летний форвард может сыграть в матчах отборочного турнира к чемпионату мира против Франции (28 марта) и Украины (31 марта).

Напомним, перед стартом сезона Каримов был приглашен на учебно-тренировочные сборы "Астаны" в Турции и сыграл в нескольких матчах. Однако, не убедив тренерский штаб Андрея Тихонова, воспитанник столичной команды вернулся в расположение "Каспия". За актаусцев нападающий выступал в прошлом сезоне, проведя всего два матча.

Ранее стало известно, что впервые в сборную вызван полузащитник "Ордабасы" Эльхан Астанов. Также приглашение в главную команду страны получили Александр Мокин, Азат Нургалиев, Тимур Рудосельский, Данияр Усенов, Серикжан Мужиков и Рамазан Оразов.





