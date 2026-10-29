Вратарь "Бетиса" Альваро Вальес включен в расширенный состав сборной Испании на заключительные матчи группового этапа Лиги наций УЕФА против Чехии и Англии, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Лучшая форма в карьере

Вальес стал ключевым игроком "Бетиса" на старте сезона, затмив лидеров команды Иско и Пабло Форнальса. Вратарь превзошёл по статистике Тибо Куртуа ("Реал") и Жоана Гарсию ("Барселона"), предотвратив семь голов в матчах Ла Лиги - это лучший показатель в чемпионате Испании. Уверенная игра голкипера развеяла сомнения болельщиков, требовавших покупки нового вратаря.





Вратарская дилемма Де ла Фуэнте

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте вернул Вальеса в поле зрения после критики за его отсутствие в прошлый раз, когда третьим вратарем был вызван Хосеп Мартинес из "Интера". По данным издания AS, тренерскому штабу предстоит решить, как вписать Вальеса в заявку. Основная тройка голкиперов - Унаи Симон, Давид Райя и Жоан Гарсия - здорова и доступна. Де ла Фуэнте может пойти на вызов четырёх вратарей либо предоставить отдых кому-то из лидеров.

12 ноября Испания сыграет на выезде с Чехией, а 15 ноября примет на своём поле Англию.