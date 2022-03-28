Возвращение Покатилова и Куата? Как поменяется состав сборной Казахстана на ответный матч с Молдовой

Сборная Казахстана добыла положительный результат в Кишиневе в матче Лиги наций против Молдовы, но качество игры в исполнении нашей команды оставляло желать лучшего. Корреспондент Vesti.kz предполагает, какие кадровые изменения может произвести Андрей Карпович перед ответной игрой.

Одна из главных дискуссионных тем по составу сборной - это выбор вратаря. Игорь Шацкий сыграл неубедительно в первом матче, и теперь шансы на возвращение в основу Стаса Покатилова возросли. Вратарь "Актобе" представляется более оптимальной кандидатурой, учитывая, что его международный опыт богаче и вратарский функционал разнообразнее.

В обороне едва ли возможны изменения, поскольку из тех, кто остался в запасе, лишь Темирлан Ерланов мог бы претендовать на основу, но в Кишиневе Сергей Малый и Александр Марочкин сыграли неплохо, а Нуралы Алип единственный левоногий центрбек в сборной. Фланги опять же должны остаться за Суюмбаевым и Быстровым, близких по уровню альтернатив в этом составе пока не видно.

Центр полузащиты - линия, которая требует и наверняка приведет к новым решениям. Исламбек Куат с высокой вероятностью будет в основе. Вероятно, свое место сохранит Асхат Тагыберген, несмотря на невзрачную игру на прошлой неделе. А вот останется ли в основе Владислав Васильев - это один из главных вопросов. С одной стороны, он универсален, но в первой встрече его роль как будто бы размылась. Возможно, тут стоит выпустить игрока с другими характеристиками, но зависит, какой план выберет Карпович. Если сдерживающий - то это Абикен (но тогда модель будет совсем оборонительной), если заточенный под контроль мяча - здесь лучше подходит Оразов.

Очевидно, что Зайнутдинов сохранит место в основе, но вновь сложно предсказать, кто точно выйдет рядом с ним в роли центрфорварда. Щеткин, возможно, выполнил свою тактическую задачу в первой игре, но при этом вышедшие на замену Жаксылыков и Муртазаев показали себя острее. Нападающий "Тобола" снова продемонстрировал, что даже за короткое время может найти свой момент и его объем, в том числе в прессинге. Муртазаев принял участие в голевой атаке - казалось бы, одно действие, но очень важное. Возможно, полноценный шанс стоит дать именно Жаксылыкову, да, у него нет такого опыта по сравнению с конкурентами, но его активность и постоянная нацеленность на ворота могут принести пользу.

Напомним, что в первом матче Казахстан с минимальным счетом обыграл Молдову - 2:1. Ответная встреча пройдет 29 марта в Нур-Султане, начало игры - 20:00. Победитель противостояния сохранит за собой право выступать в дивизионе С Лиги наций.