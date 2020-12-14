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Он вернулся. Назначен новый главный тренер сборной Казахстана по футболу

Ранее он уже возглавлял национальную команду.

Он вернулся. Назначен новый главный тренер сборной Казахстана по футболу
Талгат Байсуфинов. Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
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Известный казахстанский специалист Талгат Байсуфинов назначен главным тренером национальной сборной Казахстана по футболу, сообщается на сайте КФФ.

Он сменил на этом посту чеха Михала Билека, с которым ранее был расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон.

Байсуфинов ранее уже возглавлял сборную и участвовал с ней в отборочном цикле чемпионата мира-2018.

Также он в разное время работал в футбольных клубах "Есиль-Богатырь" (Петропавловск), "Аксу" (Аксу), "Иртыш" (Павлодара) и "Акжайык" (Уральска).

Весной следующего года под руководством Байсуфинова сборная Казахстана стартует в квалификации чемпионата мира-2022. На групповом ее соперниками стали Франция, Украина, Финляндия, а также Босния и Герцеговина.

Также новый тренер назначен в женской сборной Казахстана. Им стал болгарский специалист Калоян Петков, уже работавший с командой с 2012 по 2016 годы. Он также известен своей успешной работой в качестве многолетнего наставника женского футбольного клуба "БИИК-Казыгурт" из Шымкента.

Напомним, что на должность старшего тренера молодежной сборной Казахстана U-21 был назначен бывший капитан национальной команды Кайрат Нурдаулетов.

Фото: КФФ©

 

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