"Верните Адиева". Как фанаты отреагировали на фиаско сборной Казахстана

Результат товарищеского матча сборных Азербайджана и Казахстана вызвал бурную реакцию у пользователей соцсетей, передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла в венгерском городе Сомбатхей и завершилась со счетом 3:2 в пользу азербайджанских футболистов. Под постом к публикации в нашем Instagram-аккаунте разразилась гроза. Большая часть подписчиков ругала футболистов национальной сборной.

"Черчесов в шоке от этих буратин деревянных" "Позорно было смотреть, хочется, чтобы игра закончилась поскорее, прежде чем азербайджанцы забьют еще 2-3 гола. Вороговского и Самородова следует оставить, а команду нужно переформировать, взяв всего двух игроков" "Надеюсь, сегодня последний матч Куата. Я бы хотел, чтобы он исчез" "Думаю Черчесову нужно менять половину состава"

"Намного хуже". Черчесов прокомментировал второе поражение сборной Казахстана

Также в комментариях звучали призывы вернуть предыдущего тренера Магомеда Адиева и хвалебные отзывы в адрес соперников Казахстана.

"Молодец Азербайджан" "Снимаю шляпу" "Это была хорошая игра, но я в последнее время не смотрел сборную Казахстана, они много проиграли, и я желаю Азербайджану больше побед"

Отметим, что четвертое поражение подряд в 2024 году отразилось на месте Казахстана в рейтинге ФИФА.