Кто верил? В УЕФА отреагировали на триумф Казахстана в Лиге наций

Официальный сайт УЕФА отреагировал на досрочную победу сборной Казахстана в Лиге наций, сообщает корреспондент Vesti.kz. Казахстанцы впервые в истории обыграли Беларусь.
Матч в Астане завершился со счетом 2:1, а главный тренер национальной команды Магомед Адиев откровенно высказался об игре.
"Казахстан сотворил историю. И пусть это звучит немного пафосно, но сегодня это факт. Казахстанцы обыграли Беларусь дома и досрочно стали победителями группы С3. Последняя игра для команды Магомеда Адиева - чистая формальность, никто казахстанцев уже не догонит.
После финального свистка вся сборная Казахстана собралась в центре поля и отпраздновала победу. Для команды Адиева этот результат можно назвать неожиданным. В группе со Словакией в Казахстан мало кто верил", - подытожил ресурс.
Добавим, что с победой футболистов поздравил Президент Касым-Жомарт Токаев, а выигрыш в дивизионе позволил казахстанцам биться в стыковых матчах за выход на Евро-2024.
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