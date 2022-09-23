Кто верил? В УЕФА отреагировали на триумф Казахстана в Лиге наций

Официальный сайт УЕФА отреагировал на досрочную победу сборной Казахстана в Лиге наций, сообщает корреспондент Vesti.kz. Казахстанцы впервые в истории обыграли Беларусь.

Матч в Астане завершился со счетом 2:1, а главный тренер национальной команды Магомед Адиев откровенно высказался об игре.

"Казахстан сотворил историю. И пусть это звучит немного пафосно, но сегодня это факт. Казахстанцы обыграли Беларусь дома и досрочно стали победителями группы С3. Последняя игра для команды Магомеда Адиева - чистая формальность, никто казахстанцев уже не догонит.

После финального свистка вся сборная Казахстана собралась в центре поля и отпраздновала победу. Для команды Адиева этот результат можно назвать неожиданным. В группе со Словакией в Казахстан мало кто верил", - подытожил ресурс.

Добавим, что с победой футболистов поздравил Президент Касым-Жомарт Токаев, а выигрыш в дивизионе позволил казахстанцам биться в стыковых матчах за выход на Евро-2024.

Казахстан поедет на Евро-2024 после победы в Лиге наций? Подробности

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 13 2 Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7 3 Словакия 5 2 0 3 4-5 6 4 Беларусь 5 0 2 3 2-6 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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