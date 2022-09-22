"В моей жизни такое впервые". Адиев - о триумфе в Лиге наций, новом контракте и Зайнутдинове

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о победе над Беларусью в пятом туре группового этапа Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz. Этот успех позволил досрочно выиграть турнир.
Казахстанцы победили в Астане, а Токаев поздравил футболистов с историческим достижением.
- Благодарю за неимоверную поддержку болельщиков, в моей жизни такое впервые, я вам всем благодарен. Хотелось, чтобы эта сказка не заканчивалась, чтобы стадион всегда был заполнен. Результат может быть другим, но я обещаю, что парни будут играть с большим сердцем. После первого тайма немного голову повесили. Но во втором тайме прибавили, заслужили эту победу.
Есть некая опустошенность после 90 минут. Пока нет правильного и трезвого анализа. Первый тайм был рваный, во втором был запас прочности. Я чувствовал, что у ребят была нервозность, но я знал, что у них будут моменты забить.
- Вы ресторан уже забронировали?
- Ресторан всегда может у нас присутствовать (смеется). Но если серьезно немного не до ресторанов было. Это был очень ответственный матч, это давило на нас. Думаю, президент КФФ организует нам...
- Будут ли перестановки на матч с Азербайджаном?
- Действительно надо перезагружать состав. У меня еще в голове плана нет. Но перестановки будут.
- Можно ли сказать, что Зайнутдинов в первом тайме не мог найти свое место на поле?
- Я не скажу, что он выпадал. Все мы ждем от него чего-то большего, но он выполнял работу. Я ему пытался найти наиболее комфортное место. Я ему предложил позицию на 10-12 метров впереди по сравнению с ЦСКА. Он должен был получать мячи и разгонять атаки. Во втором тайме он стал выше подниматься.
- В России вас сватают в разные клубы, готовы ли вы продлить контракт с КФФ или рассмотрите предложения из РПЛ?
- Я не хочу громкими словами бросаться. У меня было рукопожатие с президентом КФФ, оно для меня дороже контрактов. Да, были предпосылки оставить или совмещать, но я сразу отрицательно реагировал. До 25 сентября я не собирался никуда двигаться. Есть договоренность с президентом, после игры с Азербайджаном мы сядем за стол и решим, что будет в будущем.
- Как так получилось, что сборная Казахстана демонстрирует высокие результаты, а в это же время уровень КПЛ значительно снизился?
- К сожалению, еврокубковая кампания для наших клубов быстро закончилась, и это накладывало отпечаток. Это накладывало негатив на болельщиков. Если бы сборная выступила неудачно, то начали бы думать, зачем в Казахстане футбол. Рад, что мы сохраняем свое лицо.
- Обещал ли президент КФФ премиальные?
- Нет. Адилет Назарбаевич - человек с большим сердцем, он через многое прошел и доверил мне такой пост. Думаю, самая главная премия - это тот пост, который он мне доверил.
- Вас сравнивают с Пепом Гвардиолой. Ваше отношение к подобным параллелям?
- Большая честь. Но понятно, что он в космосе, и где я. Я не забиваю этим голову, у каждого своя жизнь, свой путь, который необходимо пройти достойно.
- Президент страны поздравил команду с победой. Ваша реакция?
- Это действительно важно в такой непростой период для казахстанского футбола. Его внимание очень важно, спасибо большое Президенту.
- Как вы оцените дебют Жумабека?
- Он неплохо проявлял себя на тренировках и в КПЛ. Мне понравилось его отношение на тренировках, я считаю, что он добавил по сравнению с июнем. Он был готов к дебюту в сборной.
Добавим, что 25 сентября казахстанцы сыграют в Баку с командой Азербайджана, но команда Адиева досрочно вышла в стыковые матчи на Евро-2024.
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