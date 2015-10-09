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В сборной Казахстана приняли решение по Шерхану Калмурзе

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В сборной Казахстана приняли решение по Шерхану Калмурзе Шерхан Калмурза. Фото: ©Vesti.kz/Болат Айтмолда

Молодёжная сборная Казахстана U-21 во главе с Владимиром Чебуриным объявила состав на предстоящие товарищеские матчи с Беларусью, сообщают Vesti.kz.

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Молодёжная сборная Казахстана U-21 во главе с Владимиром Чебуриным объявила состав на предстоящие товарищеские матчи с Беларусью, сообщают Vesti.kz.

В общей сложности в заявку команды вошли 23 футболиста, в том числе вратарь алматинского "Кайрата" Шерхан Калмурза, являющийся самым популярным казахстанским футболистом в социальных сетях.

Вратари:

  • Шерхан Калмурза ("Кайрат"), Абулхаир Алиакбар ("Алтай"), Саятхан Кусаинов ("Туран").

Защитники:

  • Амирбек Базарбаев, Мустафа Шен, Данияр Ташпулатов, Адлан Нургалиев (все — "Кайрат"), Эльхан Саидов, Темирлан Мурзагалиев (оба — "Туран"), Нурали Елемес ("Каспий"), Темирлан Торебек ("Тараз").

Полузащитники:

  • Мухамедали Абиш, Карим Махаметжан (оба — "Кайрат"), Мирас Уманиязов, Адильбек Бегимов (оба — "Актобе"), Асан Байгалиев ("Елимай"), Роман Асылбаев ("Шахтер").

Нападающие:

  • Мансур Биркурманов ("Кайрат"), Арсен Ахметов, Максат Абраев (оба — "Астана"), Ислам Нурмухаммед ("Каспий"), Мирам Кикбаев ("Актобе"), Шахмурза Адырбеков ("Баник", Словакия).

Команда под руководством старшего тренера Владимира Чебурина проведёт два матча против сверстников из Беларуси. Встречи состоятся 12 и 15 ноября 2026 года в Шымкенте на стадионе "Намыс".

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