Оразов уйдёт из "Елимая"? Чего не хватает карьере одного из лидеров сборной Казахстана

Рамазан Оразов являлся ведущим игроком "Елимая" в прошедшем сезоне и его отсутствие в некоторых матчах сильно сказывалось на результатах клуба. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему хавбеку пора сделать новый шаг в карьере, поскольку в его резюме нет самого важного для любого спортсмена - трофеев.

Ещё недавно Оразов считался подающим надежды молодым талантом, но сейчас Рамазану уже 28 лет. Его карьера безусловно заслуживает внимания, поскольку он один из немногих казахстанских футболистов, который всегда ставил в приоритет спортивное развитие, нежели финансовое благосостояние.

Несколько попыток заиграть в Европе точно сделали его сильнее, но в то же время, по части карьерных достижений отбросили назад. У Оразова на данный момент нет трофеев, кроме Кубка Казахстана, завоёванного на старте своей карьеры в "Кайрате".

"Елимай" - полезный опыт для полузащитника, поскольку там он окончательного трансформировался в одного из ведущих казахстанских игроков на своей позиции. В Семее ему доверили капитанскую повязку и помимо игрового лидерства он взял на себя ответственность в раздевалке.

Да, результат "Елимая" в прошедшем сезоне оставляет желать лучшего, но к самому Оразову минимум вопросов. Надо заметить, что плохая серия для команды наступила как раз в тот период, когда Рамазан получил травму. У хавбека в КПЛ-2026 следующая статистика: 21 матч, 4 гола и 5 ассистов. Это лучший сезон Оразова с точки зрения результативности.

Ближайшее межсезонье для "Елимая" время больших перемен. В клубе сменяется руководство и тренерский штаб. Каким будет новый вектор, есть ли в планах у клуба повышать задачи и стать более амбициозными? Пока сказать сложно. Но уже сейчас "Елимай" теряет важные кадры. Например, другой игрок сборной Казахстана Арсен Аширбек на грани перехода в "Актобе".

Возможно, Оразову тоже предстоит сменить обстановку и уйти в клуб, где он точно сможет бороться не просто за медали, а именно за чемпионство. Сейчас у Рамазана есть за плечами европейский опыт, он показал, что способен быть лидером, он стабильный игрок обоймы сборной Казахстана. Не хватает лишь трофейных успехов и участия в основных этапах еврокубков.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!