Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 18:05
 

Оразов уйдёт из "Елимая"? Чего не хватает карьере одного из лидеров сборной Казахстана

  Комментарии

Поделиться
Оразов уйдёт из "Елимая"? Чего не хватает карьере одного из лидеров сборной Казахстана Рамазан Оразов. Фото: ФК "Елимай"©

Рамазан Оразов являлся ведущим игроком "Елимая" в прошедшем сезоне и его отсутствие в некоторых матчах сильно сказывалось на результатах клуба. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему хавбеку пора сделать новый шаг в карьере, поскольку в его резюме нет самого важного для любого спортсмена - трофеев. 

Поделиться

Рамазан Оразов являлся ведущим игроком "Елимая" в прошедшем сезоне и его отсутствие в некоторых матчах сильно сказывалось на результатах клуба. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему хавбеку пора сделать новый шаг в карьере, поскольку в его резюме нет самого важного для любого спортсмена - трофеев. 

Ещё недавно Оразов считался подающим надежды молодым талантом, но сейчас Рамазану уже 28 лет. Его карьера безусловно заслуживает внимания, поскольку он один из немногих казахстанских футболистов, который всегда ставил в приоритет спортивное развитие, нежели финансовое благосостояние.  

Несколько попыток заиграть в Европе точно сделали его сильнее, но в то же время, по части карьерных достижений отбросили назад.  У Оразова на данный момент нет трофеев, кроме Кубка Казахстана, завоёванного на старте своей карьеры в "Кайрате". 


"Елимай" - полезный опыт для полузащитника, поскольку там он окончательного трансформировался в одного из ведущих казахстанских игроков на своей позиции. В Семее ему доверили капитанскую повязку и помимо игрового лидерства он взял на себя ответственность в раздевалке. 

Да, результат "Елимая" в прошедшем сезоне оставляет желать лучшего, но к самому Оразову минимум вопросов. Надо заметить, что плохая серия для команды наступила как раз в тот период, когда Рамазан получил травму. У хавбека в КПЛ-2026 следующая статистика: 21 матч, 4 гола и 5 ассистов. Это лучший сезон Оразова с точки зрения результативности. 


Ближайшее межсезонье для "Елимая" время больших перемен. В клубе сменяется руководство и тренерский штаб. Каким будет новый вектор, есть ли в планах у клуба повышать задачи и стать более амбициозными? Пока сказать сложно. Но уже сейчас "Елимай" теряет важные кадры. Например, другой игрок сборной Казахстана Арсен Аширбек на грани перехода в "Актобе". 

Возможно, Оразову тоже предстоит сменить обстановку и уйти в клуб, где он точно сможет бороться не просто за медали, а именно за чемпионство. Сейчас у Рамазана есть за плечами европейский опыт, он показал, что способен быть лидером, он стабильный игрок обоймы сборной Казахстана. Не хватает лишь трофейных успехов и участия в основных этапах еврокубков. 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига конференций 2026/27   •   Италия, Бергамо   •   Тур 3, мужчины
5 ноября 22:45   •   не начат
Аталанта
Аталанта
(Бергамо)
- : -
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Аталанта
Ничья
Кайрат
Проголосовало 181 человек

Реклама

Живи спортом!