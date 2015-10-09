Сын Смакова вызван в сборную Казахстана после триумфа в европейском клубе

Юношеская сборная Казахстана U-19 объявила состав на второй раунд отборочного турнира чемпионата Европы сезона 2026/27, сообщают Vesti.kz.

Смаков-младший получил вызов в сборную

Главный тренер команды Тимур Касымов выбрал 28 футболистов, включая Аламгира Смакова — сына известного казахстанского футболиста, а ныне тренера Самата Смакова.

18-летний Аламгир выступает за юношескую команду турецкого "Бешикташа". В нынешнем сезоне нападающий демонстрирует высокую результативность: в восьми матчах за клуб он забил семь голов.

Состав сборной Казахстана U-19 на матчи отбора Евро

Вратари:

Бахтияр Алдашев ("Кайрат"), Никита Килджиев ("Шахтер"), Мадияр Толеубек ("Батыр").

Защитники:

Нурали Азатказы ("Шахтер"), Санат Нурболат, Раимбек Кенесбеков, Акежан Каликулов, Абдулазиз Мамедов (все — "Кайрат"), Данил Соболев, Адилет Сансызбай (оба — "Туран"), Алихан Жексенбек ("Астана"), Чингиз Калиев ("Кастельон", Испания), Хасен Артурулы ("Актобе").

Полузащитники:

Нурхан Кагазбаев ("Шахтер"), Евгений Петрик, Торе Исмагулов, Кайсар Малаев, Алиден Мусаипов (все — "Кайрат"), Аламгир Смаков ("Бешикташ", Турция), Динмухаммад Махмудов ("Онтүстік"), Арафат Молдагалиев, Рамзес Рашидов (оба — "Туран").

Нападающие:

Абылай Толеухан, Даулет Орынбасар, Ермухаммад Керимхан, Абылай Жылкайдар (все — "Кайрат"), Алдияр Нургали ("Леванте", Испания), Шахмурат Даулетов ("Генк", Бельгия).

Казахстан сыграет с Бельгией, Косово и Шотландией

Матчи группы А2 Лиги А пройдут с 11 по 17 ноября в Шотландии. Соперниками казахстанской команды станут сборные Бельгии, Косово и страны-хозяйки турнира.

Расписание матчей сборной Казахстана:

11 ноября: Казахстан — Шотландия;

14 ноября: Бельгия — Казахстан;

17 ноября: Косово — Казахстан.

Согласно регламенту, три лучшие команды каждой группы Лиги А сохранят место в высшем дивизионе и продолжат борьбу за выход на чемпионат Европы в третьем раунде квалификации весной 2027 года. Если среди квалифицировавшихся сборных окажется хозяйка финального турнира Чехия, освободившуюся путёвку в третий раунд получит лучшая команда среди занявших четвёртые места.

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