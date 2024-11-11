В сборной Испании отреагировали на травму 17-летней звезды
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал травму вингера "Барселоны" Ламина Ямаля, сообщают Vesti.kz.
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал травму вингера "Барселоны" Ламина Ямаля, сообщают Vesti.kz.
"Со вчерашнего дня я на связи с "Барселоной". Самое главное для нас - здоровье игроков. Надеюсь, Ламин быстро поправится", - сказал де ла Фуэнте журналистам.
Ранее главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик выразил надежду, что сборная Испании воздержится от вызова вингера каталонцев на ноябрьские матчи Лиги наций против Дании и Швейцарии.
По информации пресс-службы каталонцев в соцсетях, 17-летний игрок получил повреждение в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против сербской "Црвены Звезды", который состоялся на прошлой неделе. Матч в Белграде, завершился победой "сине-гранатовых" со счетом 5:2.
В этом сезоне Ямаль провел за "Барселону" 16 матчей, отметившись шестью голами и восемью результативными передачами.
Стали известны подробности травмы 17-летней звезды "Барселоны"
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