В сборной Испании отреагировали на травму 17-летней звезды

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал травму вингера "Барселоны" Ламина Ямаля, сообщают Vesti.kz.

"Со вчерашнего дня я на связи с "Барселоной". Самое главное для нас - здоровье игроков. Надеюсь, Ламин быстро поправится", - сказал де ла Фуэнте журналистам.

Ранее главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик выразил надежду, что сборная Испании воздержится от вызова вингера каталонцев на ноябрьские матчи Лиги наций против Дании и Швейцарии.

По информации пресс-службы каталонцев в соцсетях, 17-летний игрок получил повреждение в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против сербской "Црвены Звезды", который состоялся на прошлой неделе. Матч в Белграде, завершился победой "сине-гранатовых" со счетом 5:2.

В этом сезоне Ямаль провел за "Барселону" 16 матчей, отметившись шестью голами и восемью результативными передачами.

Стали известны подробности травмы 17-летней звезды "Барселоны"