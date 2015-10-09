Сборная Аргентины по футболу одержала крупную победу над командой Коста-Рики (7:0) в товарищеском матче, показав, что способна справляться в атаке и без завершившего карьеру в национальной команде Лионеля Месси, передают Vesti.kz.

По крайней мере, такого мнения придерживаются некоторые СМИ.

Три дубля и разгром

После поражения от Уругвая в первой контрольной игре (1:2) без бывшего капитана команда Лионеля Скалони уверенно реабилитировалась, пишет Foot Mercato. Главными героями встречи с Коста-Рикой стали трое молодых игроков атаки, каждый из которых оформил по дублю:

• Нико Пас открыл счёт на 8-й минуте, а на 38-й забил второй мяч после сольного прохода.

• Хулиан Альварес отличился на 35-й и 43-й минутах, доведя счёт до 4:0 ещё до перерыва.

• Франко Мастантуоно, заменивший Паса в перерыве, забил спустя две минуты после выхода на поле, а в концовке встречи оформил дубль.

• Ещё один мяч на 78-й минуте забил Алексис Макаллистер.

Реакция игроков

После финального свистка авторы дублей отметили атмосферу в команде и прогресс нового поколения:

"Защищать цвета этой футболки - самое прекрасное, что может быть. Думаю, я прогрессирую и получаю удовольствие на поле. С таким невероятным уровнем игроков всё становится проще", - заявил полузащитник "Комо" Нико Пас.

"Важно завершить год домашней победой, ведь мы проделали большую работу. Каждый раз, приезжая сюда, я испытываю ни с чем не сравнимое волнение и хочу помогать команде", - добавил 19-летний Франко Мастантуоно.

Напомним, что летом 39-летний Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины, а 6 октября провёл прощальный матч против Бенина. С национальной командой, за которую он выступал 21 год, он выиграл чемпионат мира (2022), Кубок чемпионов КОНМЕБОЛ (2022) и Кубок Америки (2021, 2024)

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