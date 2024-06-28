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В КФФ отреагировали на инцидент с Черчесовым

В КФФ отреагировали на инцидент с Черчесовым
©РФС

Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адилет Барменкулов прокомментировал инцидент с новым главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова с казахстанским журналистом, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport24.

Отметим, что на первой пресс-конференции Черчесова на посту главного тренера сборной Казахстана случился инцидент из-за казахского языка.

"Все закончилось хорошо. Казахское гостеприимство намного выше всяких перепутий. Всегда бывают такие моменты, что не так сказал или не так понял. У обеих сторон этого спора все нормально. Пошумели, поспорили и сошлись на том, что гостеприимство - есть гостеприимство. Все уважают вопросы и ответы друг друга.

На случай таких ситуаций есть переводчик, поэтому на пресс-конференции все могут задавать вопросы как на казахском, так и на русском. Русский язык в Казахстане является втором государственным. Это нормальный процесс, и все понимают, что возможны споры. Вы же прекрасно знаете вашего, а уже и нашего Станислава Саламовича. Черчесов может остро отреагировать, но всегда это делает справедливо. Все поняли смысл российского специалиста, и все было сделано для того, чтобы данная история хорошо закончилась", - сказал Барменкулов.

Черчесов начал учить казахский язык

Напомним, в 2019 году в Астане на предматчевой пресс-конференции перед игрой Казахстан - Россия в отборе на Евро-2020, Черчесов, тренировавший тогда россиян приятно удивил собравшихся в конференц-зале представителей СМИ. Один из журналистов задал ему вопрос на казахском языке, а когда переводчик приступил к своим функциям, тренер сказал следующее:

"Ну я же по-казахски понимаю (перебивая переводчика)... Переведите всем, чтобы они поняли", - под аплодисменты собравшихся сказал тренер.

Добавим, Черчесов был назначен на свой пост в начале июня.

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Метки:
Черчесов Станислав Сборная РК по футболу КФФ Футбол

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