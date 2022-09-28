В Европе выделили успех сборной Казахстана в Лиге наций

Новости спорта Футбол Сборные
Вчера 21:03 Комментарии 1
©КФФ

Сайт terrikon.com отметил успех сборной Казахстана в Лиге наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Национальная команда заняла первое место в третьей группе Лиги C и поднялась в дивизион B.

"Из Дивизиона С наверх поднимаются победители групп, довольно живописная компания: Турция, Греция, Казахстан и Грузия. Особенно примечателен подъем казахов, которые начинали свое существование в Лиге наций с Дивизиона D, с того, что играли вничью с такими соперниками, как Андорра и Латвия. Вот вам еще один яркий пример "социального лифта"!" - пишет сайт.

Кроме того, национальная команда получит возможность побороться в плей-офф Лиги наций за путевку на Евро-2024.

Где Казахстан? Определился состав корзин для жеребьевки отборочного турнира Евро-2024

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3

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Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций
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