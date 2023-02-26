В Аргентине назвали роль Месси в победе на ЧМ-2022

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Сегодня 17:18
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Полузащитник английского "Брайтона" и сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер поделился своими мыслями о нападающем ПСЖ Лионеле Месси. В интервью он отметил, что Месси - один из лучших игроков всех времен и настоящий символ Аргентины и оценил его шансы заиграть в чемпионате Англии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Если бы Месси играл в Премьер-лиге, он, без сомнения, был бы лучшим. Не думаю, что лига была бы для него слишком сложной. Он показал на чемпионате мира, тяжелейшем турнире в мире, насколько он хорош и насколько он важен для команды. В Аргентине мы были ему очень благодарны и гордились им, потому что знаем, что стали чемпионами мира благодаря ему", - цитирует Мак Аллистера Daily Mail.

Напомним, что сборная Аргентины выиграла чемпионат мира 2022 года в Катаре, а Месси был признан лучшим игроком. Форвард ПСЖ в семи играх забил семь голов и сделал три ассиста.

На счету Макалистера шесть игр, в которых он отметился голом и оформил одну результативную передачу.

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Метки:
Месси Лионель АПЛ ПСЖ ЧМ-2022 по футболу
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