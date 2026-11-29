Сборная Узбекистана по футболу (U-17) вышла в плей-офф юношеского чемпионата мира в Катаре, передают Vesti.kz.

В 1/16 финала она встретится с командой Испании. Матч состоится 30 ноября и начнётся в 20:30 по времени Астаны.

Узбекистан пробился в 1/16 финала по рейтингу лучших сборных, финишировавших третьими. Всё зависело от заключительного матча группы K между Румынией и Камеруном: румыны победили (3:1), но по дополнительным показателям не сумели войти в восьмёрку лучших среди обладателей третьих мест. Благодаря этому сборная Узбекистана завоевала последнюю путёвку в плей-офф турнира.

Отметим, что в плей-офф также отобралась команда Таджикистана. На этой стадии она сыграет с Италией - эта встреча тоже состоится 30 ноября, а стартовый свисток прозвучит в 17:30.

Чемпионат мира в Катаре проходит с 19 ноября по 13 декабря 2026 года.