Усиление из Бельгии и России. Сборная Казахстана объявила состав на матчи отбора Евро-2024

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Сегодня 18:47
©КФФ

Главный тренер национальной сборной Казахстана Магомед Адиев озвучил расширенный список игроков, вызванных на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Национальная команда сыграет в Астане против Словении (23 марта) и Дании (26 марта).

В расширенный список вошли 32 игрока, в том числе защитник "Зенита" Нуралы Алип, полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов, который восстанавливается после травмы, и защитник бельгийского "Моленбека" Ян Вороговский.

Вратари: Игорь Шацкий ("Шахтер"), Бекхан Шайзада ("Ордабасы"), Данил Устименко ("Кайрат"), Стас Покатилов ("Актобе").

Защитники: Сергей Малый, Темирлан Ерланов, Гафуржан Суюмбаев (все – "Ордабасы"), Александр Марочкин, Багдат Каиров (оба – "Тобол"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Абзал Бейсебеков, Михаил Габышев, Тимур Досмагамбетов (все – "Астана"), Талгат Кусяпов ("Каспий"), Марат Быстров ("Ахмат", Россия), Ян Вороговский ("Моленбек", Бельгия), Лев Скворцов ("Химки", Россия).

Полузащитники: Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан, Эльхан Астанов (все – "Ордабасы"), Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Рамазан Оразов ("Аксу"), Исламбек Куат, Аслан Дарабаев (оба – "Астана"), Максим Самородов, Арман Кенесов (оба – "Актобе"), Ислам Чесноков ("Тобол").

Нападающие: Абат Аймбетов, Владислав Прокопенко ("Астана"), Артур Шушеначев ("Кайрат"), Абылайхан Жумабек ("Актобе"), Айбар Жаксылыков ("Ордабасы").

Тренерский штаб: Магомед Адиев – главный тренер, Евгений Коструб – ассистент главного тренера, Руслан Балтиев – ассистент главного тренера, Валерий Ситало – тренер вратарей, Ерлан Ибраим – тренер по физподготовке, Амаль Сыздыков – тренер-аналитик.

Учебно-тренировочный сбор стартует 16 марта в Астане. Окончательный состав будет определен позднее.

Добавим, что в группе H, помимо Дании и Словении, сборная Казахстана будет соперничать с командами Финляндии, Северной Ирландии и Сан-Марино.

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Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу

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