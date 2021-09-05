Украина и Франция сыграли вничью в матче отбора на чемпионат мира-2022

Сборные Украины и Франции сыграли вничью в матче отборочного раунда чемпионата мира-2022 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в рамках группы D, в которой также выступает сборная Казахстана, прошла в Киеве и завершилась со счетом 1:1.

В концовке первого тайма хозяев вывел вперед полузащитник Николай Шапаренко. А на 50-й минуте сравнял Антони Марсьяль.

Напомним, что сборная Казахстана в рамках пятого тура в Хельсинки проиграла команде Финляндии со счетом 0:1.

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