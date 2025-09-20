УЕФА рассмотрит вопрос отстранения Израиля от турниров - источник

На следующей неделе УЕФА может принять решение об отстранении сборной Израиля и клубов страны от участия в турнирах под эгидой организации.

Как утверждает газета "Израиль сегодня" вопрос будет рассматриваться во вторник, 23 сентября. Инициатива исходит от Катара, являющегося одним из ключевых спонсоров европейского футбола. Усиление позиции катарской стороны связывают с авиаударом ВВС Израиля по территории страны в начале сентября.

В Израиле опасаются, что обострение конфликта в секторе Газа может привести не только к краткосрочным санкциям, но и к долгосрочному исключению из международных соревнований в различных видах спорта. В связи с этим Федерация футбола Израиля и Министерство иностранных дел страны предпринимают усилия, чтобы вопрос об отстранении не был вынесен на заседание УЕФА 23 сентября.