УЕФА отреагировал на волевую победу Казахстана над Молдовой в Лиге наций

Сборная Казахстана по футболу отправила Молдову в дивизион D Лиги наций, а официальный сайт УЕФА отреагировал на волевую победу в Нур-Султане, передает корреспондент Vesti.kz.

Продолжение 1. КФФ грозит крупный штраф после драматической победы в Лиге наций

Казахстанские футболисты выиграли в противостоянии после серии послематчевых пенальти, а их соперники уже известны.

"В драматичной серии пенальти победа была практически в руках Молдовы, но Николаеску и Ревенко неудачно исполнили два последних удара гостей.

Они и решили исход противостояния в пользу сборной Казахстана, которая остается в Лиге С. Молдова в следующем розыгрыше будет выступать в Лиге D", - пишет ресурс.

Главный тренер казахстанцев Андрей Карпович после победы раскрыл секрет о серии пенальти, а его коллега Сергей Клещенко назвал имена ключевых игроков соперников.

Казахстан вытащил матч с Молдовой и сохранил место в Лиге наций