КФФ грозит крупный штраф после драматической победы в Лиге наций

Казахстанская федерация футбола (КФФ) заплатит крупный штраф за поведение болельщиков во время серии послематчевых пенальти в матче с Молдовой. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.

Отмечается, что сумма за бросание на поле посторонних предметов будет точно свыше 10 тысяч евро.

Казахстан выиграл первый стыковой матч в гостях у Молдовы со счетом 2:1, а во втором победил в серии пенальти, сохранив прописку в дивизионе С Лиги наций.

После игры команду в раздевалке поздравил Бауыржан Исламхан.

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