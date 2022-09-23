УЕФА отказался от расширения Евро. Известна причина

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Вчера 20:17
©UEFA

Сoюз еврoпейских футбольных ассoциаций (УЕФА) oткажется oт расширения чемпионата Европы дo 32 кoманд с 2028 года, сooбщает Daily Mail.

Европейские вещательные компании сообщили УЕФА, что Евро с 32 сборными не будет иметь большой коммерческой ценности из-за предсказуемости многих групп и увеличения числа проходных игр.

При этом УЕФА рассматривал вариант с отказом от традиционных отборочных групп в пользу серии матчей на выбывание, но это предложение не одобрили вещательные компании и коммерческие партнеры.

Окончательное решение по данному вопросу будет принято на заседании исполкома УЕФА в ноябре.

Напомним, с 2016 года в финальной части чемпионата Европы принимают участие 24 команды, а не 16.

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Метки:
УЕФА Чемпионат Европы по футболу

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