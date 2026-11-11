УЕФА объявил решение на матч Молдова - Казахстан в Лиге наций

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назнал итальянского арбитра Андреа Коломбо главным судьёй матча пятого тура Лиги наций между сборными Молдовы и Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Судейская бригада будет полностью итальянской

Помогать Коломбо на линиях будут Даниеле Биндони и Джованни Баччини, а обязанности четвёртого арбитра исполнит Кевин Боначина.

За работу системы VAR будет отвечать Алеандро ди Паоло, его ассистентом назначен Федерико ла Пенна. Все представители судейской бригады являются итальянцами.

Положение команд перед встречей

После четырёх туров сборная Молдовы занимает третье место в группе C3, имея в активе четыре очка. Казахстанская команда с двумя баллами располагается на последней, четвёртой строчке.

В первой очной встрече, состоявшейся 2 октября в Астане, молдавские футболисты одержали победу со счётом 2:1.

Ответный матч пройдёт 13 ноября на стадионе "Зимбру" в Кишинёве (Молдова). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по казахстанскому времени.