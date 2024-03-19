Участникам Евро-2024 запретили играть в PlayStation. Известна причина

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Сегодня 10:25
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти объяснил, почему запретил футболистам играть в PlayStation в расположении национальной команды.

"Меня не устраивает, что некоторые футболисты не спят по ночам и потом хуже играют в футболке сборной Италии. Тот, кто хочет просирать время, с нами не едет",- приводит слова Спаллетти Pazzi Di Fanta.

Напомним, Спаллетти прошлым летом возглавил сборную Италии. Под руководством "адзурри" квалифицировались на чемпионат Европы-2024, который пройдет этим летом в Германии.

За время своей тренерской карьеры Спаллетти выигрывал Кубок Италии (дважды), российскую премьер-лигу (дважды), Кубок и Суперкубок России и Серию А. Вместе с "Наполи" Лучано выиграл чемпионский титул в сезоне-2022/23, для неаполитанцев он стал первым за последние 33 года.

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Италия Футбол PlayStation Евро 2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу
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