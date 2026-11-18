Хадзимэ Мориясу завершил работу на посту главного тренера сборной Японии по футболу, передают Vesti.kz.

Прощальной для 58-летнего специалиста стала товарищеская игра против команды Парагвая (1:2), которая прошла 17 ноября в Сингапуре.

Изначально контракт тренера был рассчитан до конца Кубка Азии-2027, но Японская футбольная ассоциация (JFA) приняла решение о его досрочном уходе после переноса турнира с января на конец 2027 года.

Новым наставником национальной команды назначен Го Оива, ранее возглавлявший олимпийскую сборную Японии.

Мориясу руководил сборной с июля 2018 года и установил национальный рекорд по количеству матчей во главе команды: на его счету 113 игр (77 побед, 17 ничьих и 19 поражений). Под его руководством японцы дошли до финала Кубка Азии-2019, а также дважды подряд выходили в плей-офф чемпионатов мира - в 1/8 финала в 2022 году и в 1/16 финала в 2026-м.

Япония занимает 17-е место в рейтинге ФИФА.