Сборная Катара по футболу ведёт продвинутые переговоры о назначении Валида Реграги на пост главного тренера национальной команды, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны успешно продвигаются в обсуждении условий сотрудничества.

Ранее Реграги возглавлял сборную Марокко, с которой добился исторического успеха, дойдя до полуфинала чемпионата мира 2022 года. В 2026-м он покинул национальную команду. В его тренерской карьере также были марокканские клубы "Видад" и ФЮС, а также катарский "Аль-Духаиль".

Напомним, что сборная Катара под руководством испанского тренера Юлена Лопетеги заняла последнее место в группе B с одним очком и не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира 2026 года.

Катар занимает 61-е место в рейтинге ФИФА.